Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ara tatile ilk defa karsız giren çocuklar, günler sonra yağan karın tadını doyasıya çıkardı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ara tatile ilk defa karsız giren çocuklar, günler sonra yağan karın tadını doyasıya çıkardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini hissettirdiği Karlıova ilçesinde çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı. Uzun yıllardır ilk defa ara tatile karsız giren çocuklar, kar yağışıyla beraber sokaklara çıkarak akranlarıyla birlikte trafiğe alanda hem kaydı hem de kar topu oynadı.

Karın yağmasından dolayı mutlu olan ve arkadaşlarıyla kayak yapan Muhammed Sait Karabulak, "Bu sene kar çok yağmadığı için kayamıyorduk. Bir haftadır kar yağmaya başladı. Biz de arkadaşlarımızla kayabiliyoruz, kartopu oynayabiliyoruz, kardan adam yapıyoruz" dedi.

İlçede kar yağışının etkisinin birkaç gün daha süreceği öğrenildi.