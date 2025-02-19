Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı dün gece itibariyle etkili olmaya başladı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aralık ve ocak ayında neredeyse kar görmediklerini belirten vatandaşlardan Mehmet Ali Yayla, "Şubat ayıyla birlikte bayağı bir kar yağışı oldu. Neredeyse her gün kar yağıyor. Bugün de kar yağışından dolayı okullar tatil edildi. Bazı köy yolları da şuan da kapalı durumdadır" dedi.