Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli meslek elemanları, vatandaşların işlemleri için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli meslek elemanları, vatandaşların işlemleri için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi, ilçe genelindeki vatandaşların engelli evde bakım, sosyal ekonomik destek ve diğer konulardaki talepleri için saha çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinin yanı sıra köyleri de büyük bir titizlikle gezen ekipler, vatandaşların taleplerini not alarak ilgili kurumlara da aktarıyor.

Saha çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği bildirildi.