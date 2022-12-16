Bingöl’ün Karlıova İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçedeki birçok köyü kurum amirleri ile ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bingöl’ün Karlıova İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçedeki birçok köyü kurum amirleri ile ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karlıova Kaymakamı Gilan, köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede, ilçeye bağlı Toklular, Kızılağaç, Yiğitler, Aşağı yağmurlu, Yukarı Yağmurlu, Karlıca, Soğukpınar, Devecik köylerini ziyaret eden Kaymakam Gilan, vatandaşların taleplerini dinledi. Kurum amirlerine taleplerin not edilmesi ve ivedi bir şekilde çözülmesi için talimat veren Kaymakam Gilan, her zaman vatandaşların taleplerine karşılık vermek için çalışacaklarını vurguladı.

Daha sonra Toklular Ortaokulu, Yiğitler Ortaokulu, Kızılağaç ve Meşeli İlkokullarını da ziyaret eden Kaymakam Gilan, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Gilan, köy ziyaretlerini sonlandırdı.