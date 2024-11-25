Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Bingöl’ün Karlıova ilçesi beyaza büründü. Okulların tatil edildiği ilçede 20 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde kar yağışı dün akşam başladı. Gece boyunca devam eden yağış sonrasında adını kardan alan Karlıova ilçesi beyaz gelinliğini giydi. Sabah beyaz bir örtüye uyanan vatandaşlar, ilk olarak iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerini temizledi. Okulların tatil edildiği ilçede 20 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Karlıova’nın kar ile buluştuğunu belirten Ahmet Kanat, “Türkiye genelinde olduğu gibi güzel ilçemiz Karlıova’da dünden beri yoğun kar yağışı var. Eskiden metrelerce yağıyordu. İklim değişikliğinden dolayı eskisi gibi yağmıyor. Bu memleketin tadı da kardır. 20 köy yolumuz da kapalıdır. İnşallah hayırlısı olur” dedi.