Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen karın yağmasının ardından belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen karın yağmasının ardından belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da, haftalardır beklenen kar nihayet yağdı. Kar yağışıyla beraber ilçenin tamamı beyaza bürünürken, kar kalınlığı da 30 santimetreyi aştı. İlçede etkisini sürdüren karın ardından, belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Kamyon ve loderle çalışma yapan ekipler, karları belirli bir noktada biriktirdikten sonra ilçe dışına kamyonla taşıma yapacak.

Ekiplerin vatandaşları mağdur etmeme adına yoğun bir mesai harcadığını belirten belediye personeli Turhan Eroğlu, ’’İlçemizde beklenen kar nihayet geldi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sabah erken saatlerden beri çalışmalarına devam ediyor. Dün akşamdan itibaren yaklaşık 30 santimlik bir kar yağışı oldu. Araçlarımız ve ekiplerimiz, aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor” dedi.