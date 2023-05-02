Bingöl’ün Karlıova ilçesinde merkez ve hastane arasındaki ulaşım ücretsiz sağlanmaya başlandı.

Karlıova Belediye Başkanlığı, hastane ile merkez arasındaki ulaşımı servis tahsis ederek ücretsiz yapmaya başladı. Başkan Veysi Bingöl, vatandaşların talebi üzerine yaptıkları çalışmanın bugün itibariyle başladığını söyledi. Bingöl, “Hastanemiz mahalleler dışında yapıldı, Karlıova merkezini de bayağı uzaktı. Milletin halkı şikayeti üzerine biz de kendi imkanlarımızla bir servis aracını aldık. Ücret almıyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımız ücretsiz yararlanacak. Karlıova belediye başkanı kaldığım sürece bu aracımız bedelsiz hizmet verecektir. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bingöl’e teşekkür etti.