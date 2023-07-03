Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir İlinin Ödemiş İlçesi’nin zirvesinde bulunan bin 831 metre yüksekliğindeki Hacet Dede Dağı’nda bulunan Karlık Çeşmesi, yaban hayatının da yaşamını kolaylaştırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenip suyu çoğaltılan çeşme insanların yanı sıra bölgede yaşamını sürdüren yılkı atlarının da uğrak yeri oluyor.

Aydın’ın kuzeyinde bulunan Aydın Dağları’nda en yüksek noktası olan bin 831 metre yüksekliğe sahip Hacet Dede Dağı, doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi. Birçok endemik bitkinin yanı sıra yılkı atlarından yaban tavşanına kadar çok sayıda yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Hacet Dede Dağı, binlerce dönüm alanıyla hayvancılıkla uğraşan bölge halkına da ekonomik katkı sağlıyor.

Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Karlık Çeşmesi, yaban hayatının da yaşamını kolaylaştırdı. Zirveye çıkıp bölgede istirahat edenler çeşmeye su içmeye gelen hayvanların oluşturduğu güzel manzaranın da keyfini yaşıyor.