Düzce’de etkili olan kar yağışına rağmen Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek hizmetini aksatmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla kapanan yolları aşarak, vatandaşların hanelerine kadar sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra, Düzce Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının zorluklarına rağmen, şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek servisi yapıyor. Ekipler, karlı yolları aşarak, ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Sıcak yemek servisi ile ihtiyaç sahiplerinin kışın zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam eden Düzce Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.