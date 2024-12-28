Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Saatlerce yolda mahsur kalan yolcuların bazıları araçlarını bırakıp gittikleri gözlendi.

Karayolunun trafiğe kapanmaması için ekipleri yoğun çaba sarf ederken, ilçeleri bir birine bağlayan yolda gece boyunca kar yağışı devam etti. Belli aralıklarda bastıran tipi sebebiyle, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Saatlerce yolda mahsur kalan sürücüler, yoldan çıkan araçlarını bırakıp gitti.