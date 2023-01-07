Muş’ta dün gece etkisini artıran kar yağışı dondurucu soğukları da beraberinde getirdi. Muş-Diyarbakır kara yolunun Yamaç köyü civarında sis ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüsünün buzlanan yolda kontrolünü kaybettiği 49 DD 849 plakalı araç, şarampole uçtu, kaza maddi hasarla atlatıldı. Araç, jandarma ekiplerinin desteğiyle 1 saatlik çalışma sonucunda uçtuğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Muş-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki araç, karlı ve sisli yolda kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.

Muş’ta köy çocukları için eşsiz bir etkinlik

Muş’ta köy çocukları için eşsiz bir etkinlik

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