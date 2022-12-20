Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, üs bölgelerinde zor iklim şartlarında görev yapan kahraman güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, üs bölgelerinde zor iklim şartlarında görev yapan kahraman güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Vali Akbıyık, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu üs bölgelerini ziyaret etti. Vali Akbıyık, 3 bin 300 rakımlı Yüksekova Göllerbaşı Üs Bölgesini ziyaret ederek, zorlu hava şartlarında görev başında olan kahraman güvenlik güçleriyle sohbet edip görevlerinde başarılar diledi.