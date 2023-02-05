Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Kent Ormanı’nda gece yürüyüşü yaptı. Sıfır derecenin altında seyreden hava sıcaklığında, karlı arazide 9 kilometre yürüyen ekip, şiddetli soğuğa karşı yanlarında getirdikleri sıcak içeceklerle ısındı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeden, yürüyüş rotasını tamamlayan 15 katılımcı, karın tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkunları, kar yağışına aldırış etmeden dondurucu soğuk altında 9 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.