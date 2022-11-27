HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, bir binada baskına yol açtı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, bir binada baskına yol açtı.

Yüksekova merkez ve köylerinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, köylerde ise 30 santimetreyi buldu. Havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte Esentepe Mahallesinde ikamet eden Mehmet Sait Baltacı’ya ait 3 katlı binanın zemin katını su bastı. Binanın arka tarafının tepeli ve istinat duvarı olduğundan dolayı kar sularının evin içine girdiğini belirten Baltacı, “Ben bu sıkıntıyı geçen seneden beri yaşıyorum. 2 gündür zaten aralıklı karla karışık yağmur yağıyordu. Bu da göründüğü gibi su baskınlarına neden oldu. Benim binada istinat duvarına yakın olduğu için arkadan tüm sular evin için girmiş durumda. Şuan 2 katındaki bazı bölmelerini su basmış durumda. Artık yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Çünkü binanın her yeri su alıyor, çökme riski de olabilir” dedi.