Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan Ilgaz Dağı, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin çıktığı Ilgaz ormanları, dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve "Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çeken Ilgaz ormanları, kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen Ilgaz Dağı, dron ile görüntülendi.