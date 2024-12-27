Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Başta Antoninler çeşmesi olmak üzere bir çok tarihi yapıyı barındıran antik kent etkili olan kar yağışıyla adeta masal diyarına dönüştü.

Ağlasun ilçesi Akdağ yamaçlarında bin 700 metre rakım üzerinde kurulan, Fransız gezgin Paul Luca tarafından 1706 yılında ilk tespiti yapılan Sagalassos, Roma imparatorluk döneminin en önemli şehri olarak biliniyor. 2009’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınarak üne kavuşan kent günümüzde dünya üzerinde yalnızca iki tane kalan ve ikisi de Burdur il sınırları içerisinde yer alan aktif antik çeşmelerden biri olan Antoninler Çeşmesi’ni bünyesinde bulunduruyor.

Akdağ eteğinde gizlenen kent yılın dört mevsiminde kendine has yapısıyla adeta görsel şölen oluşturuyor. Yılın son günlerinde bölgeye yağan karın ardından beyaza bürünen antik kent dronla görüntülendi. Antoninler Çeşmesi’nin hiç durmadan akan suyu ve ziyaretçilerine tarihi tekrar yaşatan antik kalıntılarının beyazla uyumu seyir zevki oluşturdu.