Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timi, zorlu kış şartlarına karşı 7/24 hizmet verirken, çağrı merkezine iletilen bir talep üzerine hızla müdahale ederek, gerekli çalışmalar için harekete geçti. Çağrı merkezine gelen talep, 22 Şubat Cumartesi günü Kayışdağı Mahallesi Harmanyolu Sokak’ta düğün yapacak bir çifte aitti. En anlamlı günlerinde, yollarının açık tutulması için başvuruda bulunan gelin ve damadın talepleri yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler tarafından müdahale edilerek çözüme kavuşturuldu.

Ataşehir Belediyesi il genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışları sonrası teyakkuza geçerek, vatandaşların gündelik hayatlarında olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Hem çağrı merkezinden hem de Whatsapp hattı üzerinden gelen taleplere anlık olarak karşılık veren karla mücadele ekipleri, 22 Şubat Cumartesi günü Kayışdağı Mahallesi Harmanyolu Sokak’ta düğün yapacak bir çiftin talebini de hızla çözüme kavuşturdu.

7/24 sahada aktif olarak çalışan belediyenin Kar Timi, düğün hazırlığı yapan çiftin talebi üzerine hemen harekete geçti. Düğün konvoyunun hareket edeceği yola hızla müdahale eden ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirip yolları temizlerken, çiftin düğünlerini yapacağı mekâna hızlıca erişimine katkı sağladı.

"Çiftimizin en özel günlerinde katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk"

Karla mücadele çalışmalarını sahada takip eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de gelen talep sonra çiftin bulunduğu sokağa gitti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, yeni evlenecek çiftle de sohbet ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Başkan Adıgüzel, "Bugün Ataşehir’deki bir çiftimizin en özel günlerinden birine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kış şartlarının zorluklarına rağmen, vatandaşlarımızın özel anlarının sorunsuz bir şekilde geçmesi için karla mücadele ekiplerimizle birlikte çalışarak, yolları güvenli hale getirdik. Ataşehir Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu özel günde çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, düğünlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Düğün günü, herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşıma açılan yollar sayesinde çift, Ataşehir Belediyesi’ne olan memnuniyetini dile getirerek, bu özel günlerinde gösterilen destek için teşekkür etti.