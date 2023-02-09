Merkeze bağlı Osmanlı köyünde yaşayan 85 yaşındaki Havva Kozan evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine köye hareket eden sağlık ekipleri yolun karla kapanması nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kar küreme araçlarıyla köye gelen ekipler yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Evinde ilk müdahalesi yapılan ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan kadın tedavi altına alındı.

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