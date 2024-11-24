Bolu ve Düzce’yi özellikle etkisi altına alan kar yağışına karşı SEDAŞ ekiplerinin saha çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sakarya ve Kocaeli’nin yanı sıra Bolu ve Düzce’de de etkisini hissettiren olumsuz hava şartlarında enerjinin sürekliliği için 7/24 görevde olan ekiplere, SEDAŞ bölge yöneticileri de eşlik ediyor. Karla mücadele eden ekipler, enerji sürekliliğini korumak için ileri teknolojik donanımlar ve geniş araç filosundan faydalanıyor. Kar yağışı nedeniyle erişimin mümkün olmadığı alanlarda dron yardımıyla tespit çalışmaları yapılıyor. Ulaşımın kapalı olduğu yerlere ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket ediliyor.

Yoğun kar yağışı sonrası Bolu’nun muhtelif bölgeleri ile Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca bölgelerinin bir kısmındaki köy yollarının erişime açılmasının ardından enerji nakil hatlarındaki çalışmaların devam edeceği bildirildi.