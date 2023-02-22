Erzurum’un Horasan ilçesinde kalp hastası kadın, kapalı olan yol açılarak hastaneye getirildi.

Erzurum’un Horasan ilçesinde kalp hastası kadın, kapalı olan yol açılarak hastaneye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Horasan’ın Akçatoprak Mahallesi’nde yaşayan Sinem Akın, aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi kar timleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye sevk edildi. Büyükşehir ekipleri, 112 sağlık ekiplerinin hastaya müdahale etmesi için karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Ambulansla birlikte Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akın, yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Sinem Akın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve 112 ekiplerine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemiz, 112 ekipleri ile birlikte imdadımıza yetişti. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cenab-ı Hak, devletimize güç ve kuvvet versin” dedi.