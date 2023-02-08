Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı sebebiyle yol, kaldırım ve caddelerde 275 araç ve 730 personeliyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı sebebiyle yol, kaldırım ve caddelerde 275 araç ve 730 personeliyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için sahaya indi. Yol, cadde, köprü, sokak ve üst geçitlerde buzlanma ve kar yağışı dolayısıyla yol kapanmalarının önüne geçmek için ekipler 12 ilçede 275 araç, 730 personel ve 35 bin ton tuz rezerviyle kar mesaisine aralıksız devam ediyor.