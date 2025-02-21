Düzce’de yoğun kar yağışı altında kar kürüme ve yol açma çalışmaları yapan Düzce Belediyesi karla mücadele timlerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak çay ikramı yapıldı.

Düzce’yi etkisi altına alan sağanak kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesintiye uğramaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Düzce Belediyesi, büyük bir özveriyle çalışan ekiplere de her türlü desteği sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yoğun kar yağışı altında ve soğuk havada çalışan ekiplere moral vermek amacıyla sıcak çay ikramında bulundu. Soğuk havada çalışmalarını sürdürürken ikram sayesinde kısa bir mola veren ekipler sıcak çay ile içlerini ısıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sıcak içecek ikramı, ekiplerin motivasyonunu da artırarak, kar küreme ve yol açma çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmelerini sağladı.