Bolu’da bir araya gelen 38 doğasever, mevsimin ilk kar yağışıyla buluşan Çakmaklar ve At yaylarında yürüyüş yaptı. Kilometrelerce yürüyen doğaseverler, doğa ile içe içe anlar yaşadı.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi tarafından yürüyüş organizasyonu düzenlendi. Yürüyüş bin 248 rakımlı Çakmaklar Yaylası’nda başladı. Etkinliğe katılan 38 doğasever, Çakmaklar Yaylası ve At Yaylası’nda yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkardı.

Yürüyüşe katılan Metin Ferah, "At Yaylası’na girdiğimizde, insanlara alışkın yılkı atlarıyla karşılaştık. Yedi yayladan oluşan At Yaylası’nı geride bıraktık. Yaz aylarında yılkı atlarının beslenme alanı olan geniş çayırlığı uzunlamasına geçtik. Çakmaklar Yaylası girişinde başlayan 18 buçuk kilometrelik yürüyüşümüz, bin 79 rakımlı Karamanlar Göleti’ni geride bıraktıktan sonra At Yaylası’nda son buldu" dedi.