Karlıova ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi’nde ayı ailesi görüntülendi. Tepedeki yolu kullanarak işe giden bir grup arkadaş, seyir halindeyken ayıların yola çıktığını gördü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden arkadaşlar, yavruların arkasından yavaş yavaş ilerledi. Aracı gören ayılar hızla uzaklaşarak gözden kaybolurken, ayılardan 3’ünün yavru olduğu görüldü.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi’ndeki yolda 3’ü yavru olmak üzere 4 ayı görüntülendi.

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