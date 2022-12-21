Ardahan’da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki görüntülendi.
Ardahan’da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki görüntülendi.
Ardahan’da bir hafta önce başlayan yoğun kar yağış sonrası Ardahan ovası karla kaplandı. Sulakyurt köyü ile Açıkyazı köyü arasındaki yola inen tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.
Yoldan geçen araçlara aldırış etmeden çevrede yiyecek arayan tilki, sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
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