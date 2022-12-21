Ardahan’da bir hafta önce başlayan yoğun kar yağış sonrası Ardahan ovası karla kaplandı. Sulakyurt köyü ile Açıkyazı köyü arasındaki yola inen tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.

Ardahan’da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki görüntülendi.

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