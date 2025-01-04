Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan 2 bin 50 rakımda yer alan Avcılar köyünde kar manzaraları mest ediyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı, 2 bin 50 rakımlı Avcılar Köyü, kış mevsiminin etkisiyle kartpostallık manzaralar sunuyor. Taş ve ahşap karışımı mimarisiyle dikkat çeken köy evleri, beyaz örtüyle kaplanan geniş meraları ve çam ormanlarıyla birleşerek masalsı bir güzellik oluşturuyor. Karla örtülü köy, kış mevsiminde adeta bir doğa harikasına dönüşüyor.

Dron kamerasıyla görüntülenen bu eşsiz manzaralar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Görüntülerde köyün doğal dokusu, kışın beyaz örtüsüyle birleşerek huzur veren bir atmosfer sunuyor.

Köy sakinleri, bu doğa harikası ortamda yaşamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, kış aylarının zorluklarına rağmen her mevsimin köye ayrı bir güzellik kattığını ifade ediyor.

Avcılar köyü, hem doğal yapısıyla hem de etkileyici kış görüntüleriyle Yusufeli’nin görülmeye değer noktaları arasında yer alıyor.