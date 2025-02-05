Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçeşehir bölgesinde 5 ayrı trafik kazası meydana geldi. Buzlanmanın artması sebebiyle polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

Düzce’de etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Bahçeşehir bölgesinde karla kaplanan yolda kaza üstüne kaza meydana geldi. Rampa aşağıya inmeye çalışan 5 ayrı araç, karla kaplanan ve kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkarak refüj üzerindeki aydınlatma direklerine, yol kenarındaki çöp kovalarına ve kaldırıma çıkarak durabildi. Kazalar maddi hasarla atlatılırken, başka araç sürücülerinin de kaza yapmaması için polis ekiplerince yol çift şeritli trafiğe kapatıldı. Düzce Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, ekipler yolun tehlikeli olabileceğinden kapalı kalmasına karar verdi. Kazaya karışan 5 araç çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.