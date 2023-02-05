Uzun zamandır kar yağışına hasret kalan Spil Dağı Milli Parkı’nın karla kaplanmasının ardından dağcılar Spil’e tırmanış gerçekleştirdi. Spil Dağı Milli Parkı, bir yandan bireysel veya gruplar halinde kar ve buzla kaplı güzergahlarda tırmanış gerçekleştiren dağcıları diğer yandan da kar keyfi yaşamak için çıkan vatandaşları ağırladı.

Uzun zamandır kar yağışına hasret kalan Spil Dağı Milli Parkı’nın karla kaplanmasının ardından dağcılar Spil’e tırmanış gerçekleştirdi. Spil Dağı Milli Parkı, bir yandan bireysel veya gruplar halinde kar ve buzla kaplı güzergahlarda tırmanış gerçekleştiren dağcıları diğer yandan da kar keyfi yaşamak için çıkan vatandaşları ağırladı.

Manisa’nın eteklerine kurulduğu 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, uzun zamandır hasret kaldığı karla kaplandı. 800 metreden sonra kar yoğunluğunun yaşandığı milli park hem dağcıların hem de kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşların adeta akınına uğradı. Ailesiyle birlikte kar keyfi yaşamak için Spil Dağı Milli Parkı’na çıktıklarını anlatan Bilgisayar Mühendisi Deniz Yavaş, "Haftalardır kar yağsın diye bekliyoruz. Kar yağınca çocukları da aldık geldik buraya. Hem çocuklar hem bizler eğleniyoruz" dedi.

İlk kez bu kadar çok kar gördüğü için heyecanlandığını anlatan 7 yaşındaki Mirza Yavaş ise, "Bugün ailecek kara geldik. Biraz oynadık dönüyoruz. Çok eğlendik. Hayatımda hiç bu kadar yoğun kar görmedim. O yüzden çok heyecanlandım" diye konuştu.

"Spil dağcılar için çekici bir dağ"

Profesyonel bir dağcı olan Hasan Sarık, "Dağcılık Federasyonu’nun 8 eğitimini tamamlamış profesyonel bir dağcıyım. 9 ulusal zirvem var. Ağrı Dağı da bunlardan biri. Bugün sabah 08.50’de Manisa’dan hareket ettim. İnşallah saat 12.00 gibi Atalanı’na ulaşıp, çıkabilirsem Spil’in en yüksek noktası olan yangın kulesine çıkacağım. Spil her zaman dağcılar için çekici bir dağdır. En büyük özelliği Manisa merkezden başlayıp, birden 1500 metrelere çıkabilen bu çok ender dağlardan biridir. Türkiye’de azdır. Dağcıların her zaman kullanabildiği, devamlı birden irtifa alabildiği dağlardan biridir. O yüzden Manisa güzel bir tırmanış ve antrenman noktasıdır" dedi.

"Manisalı dağcılar olarak avantajlıyız"

Yaklaşık 20 yıldır dağcılık yaptığını anlatan İsmet Güven, "2003 yılından beri devam ediyor. Bu rota en basit rota, çocuklar bile gidebilir. Esas zorlu olan rota ön duvar dediğimiz, yan duvar dediğimiz, Turgutlu’ya giderken Ankara asfaltında Yarıkkaya var. Bildiğim kadarıyla Türkiye’nin en tehlikeli 4. kalyonu olduğu söyleniyor. Biz Manisalılar olarak dağcılık anlamında en avantajlı insanlarız. Türkiye’nin hiçbir yerinde evden çıkıp dağa çıkılan bir yer yok. Hep mesafeli. İzmir’den, başka şehirlerden geliyorlar ama biz evden çıkıp tırmanıyoruz. O yönden biz avantajlıyız. Değişik rotalar var. En az 5-6 rota var, farklı yerlere gidiyor. Buranın en fazla kar tutan yeri Karlık dediğimiz yer var. İlk kar oraya düşer. 1365 metre rakımdır. Bayrak Tepe dediğimiz yer 1517 metre ama en yüksek nokta yangın kulesinin olduğu yer 1565 metre. Gençler orada burada. Gelsinler buraları görsünler. Halk arasında ’Ne var dağda ya’ diyorlar ama öyle değil. Gelsinler bir görsünler buraları, çam havasını alsınlar bir daha bırakamazlar" diye konuştu.

"Gençlere öneriyoruz"

Bir başka dağcı Şükrü Kuru, "Yaklaşık 10 yıldan beri dağcılık yürüyüşü yapıyorum. Yaşım 63, İsmet ağabey benden daha büyük, 66 yaşında. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Gençler bile zorlanıyor alışkın olmadıklarından. Gençlere öneriyoruz. Aslında ne güzel, sağlıklı. Böyle güzel bir havada yürüyüş yapmak büyük bir avantaj" dedi.

Spil Dağı Milli Parkı’nda önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edeceği öğrenildi.