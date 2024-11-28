Kastamonu’da karla kaplanan ormanlık alanda görülen karacalar orman ekibi tarafından görüntülendi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekib, ormanlık alanda çalışma yaptıkları sırada, karla kaplanan ağaçların arasındaki 3 karaca ile karşılaştı. Orman ekibi, cep telefonu ile karacaları görüntüledi. Konu ile ilgili Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, “Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: iha