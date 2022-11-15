Erzincan’da yüksek kesimler yağan karla birlikte beyaza büründü. Kayak ve macera tutkunları, karla kaplı 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı’nın zirvesinde kayak ve motokros heyecanı yaşandı.

Erzincan’da yüksek kesimler yağan karla birlikte beyaza büründü. Kayak ve macera tutkunları, karla kaplı 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı’nın zirvesinde kayak ve motokros heyecanı yaşandı.

Erzincan kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Ergan Dağı’nın zirvesi yağan karla birlikte beyaza büründü. Motosiklet ve kayak tutkunları ise kar yağışının ardından, Ergan Dağı’nın 3 bin 200 metre yükseklikte kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu alanda kayak ve motokros etkinliği düzenledi. 3 bin 200 rakıma çıkan doğaseverler, dik yamaçtan kayakla kayarak motosikletleriyle off roat yaptı.

Kentte yaz-kış demeden ilklere imza atan Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri bu kez de motosikletleriyle Ergan Dağı’nın karla kaplanan zirvesine çıkarak sezonun ilk kayağını yapmanın heyecanını yaşadı. Dört etaptan oluşan ve kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip olan merkezde henüz sezon açılmamışken Ardıçlı Gölü’nün muhteşem manzara eşliğinde yılın ilk yağan karı ile manzaranın keyfini çıkarıp doyasıya eğlenen macera tutkunları off road ve kayak yapmanın tadını çıkardı.

Erzincan Enduro Motor Grubu üyesi Canser Atila, kentten dağda ki karı görüp geldiklerini söyleyerek, “Erzincan Ergan Dağı’ndayız. Dağımız 3 bin 300 rakıma sahip. Şuan da 3 bin 200 rakımdayız, çok ciddi kar var. Sezonun ilk kayağını yapalım istedik. Şehirden dağda ki karı görünce dayanamadık. Buraya gelmek sıkıntılı off roat motorlarımızla geldik. Bayağı uğraştık, sonra da geldik. Erzincan Avrupa’nın ikinci en uzun kayak merkezi. Yeni sezonda da herkesi Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Miraç Ay isimli macera tutkunu ise konuşmasında, “Erzincan Enduro ekibi olarak bugün bir ilke daha imza attık. Ergan Dağı’nın, belki de Türkiye’nin ilk kayak sezonunu açtık. Motosikletlerle geldik buraya, bayağı bir zor oldu. Daha önce de çok yüksek rakımlı göllere gitmiştik. Bugün de bir ilk yaparak Ergan Dağı’nın en zirvesine gelip kayağımızı yaptık” dedi.

Atilla Köksal de yaptığı konuşmada, “Her şey çok güzeldi. Gelirken biraz zorlandık, motosikletle geldik ama her şey çok güzeldi bayağı eğlendi. Arkadaşlarımızla çok güzel bir gün geçirdik” diye konuştu.