Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Etkili olan yağışlar, Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarda ellerine aldıkları telefonlarla kar yağışını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

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