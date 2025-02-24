Düzce’de etkili olan Altay Kar Fırtınası’nın başladığı andan itibaren sahaya inen Düzce Belediyesi 72 saat boyunca sahadan ayrılmadı.

Kar yağışı öncesinde aldığı önlemlerle karla mücadeleye hazırlanan Düzce Belediyesi, Altay Kar Fırtınası’nın Düzce’ye giriş yaptığı andan itibaren sahaya indi. Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve mağduriyetlerini önlemek adına gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının devam ettiği süreçte şehrin her noktasında kesintisiz hizmet sundu. 72 saat boyunca sahadan ayrılmayan Düzce Belediyesi, karla mücadelede büyük bir özveri gösterdi.

53 iş makinesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı mücadele etti. Ana arterler, hastane yolları ve diğer kritik bölgelerdeki ulaşımın aksamasını engellemek için kar küreme ve tuzlama işlemleri kesintisiz sürdürüldü. Ekipler, yaya yollarında da kar küreme ve tuzlama yaparak buzlanma riskine karşı önlem aldı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, karların erimesiyle oluşabilecek su birikintileri ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu kanallarının kontrolünü sağladı. Tıkanan altyapı sistemlerine hızlı müdahalelerde bulunarak, kar yağışı nedeniyle kapanan mazgal ve yağmur suyu hatlarını temizledi.

Atatürk Bulvarı’nda ana su hattında meydana gelen ve 12 mahallede su kesintilerine yol açan arıza, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yoğun kar yağışı altında 2 saat süren çalışmasıyla giderildi ve suyun yeniden şebekeye verilmesi sağlandı.

Sosyal yardım işleri ekipleri de sahadaydı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evlerinde yemek hazırlama imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara sıcak yemek hizmetini zorlu kış şartlarına rağmen sürdürdü. Ekipler iş makineleri ile yolları açarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar sıcak yemekleri ulaştırdı. Ayrıca, sahada karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplere çay ikramı yaparak moral desteği verildi. Doğal kayak merkezine dönüşen Bahçeşehir Yeşil Vadi’de ise standlar kurularak kayak yapan vatandaşlara sıcak salep, çay, çikolata ve helva ikramında bulunuldu. 63 mahallenin tamamına müdahale eden ekipler, ana yolların ve ara yolların tamamını açtı, kaldırımları temizledi ve tuzlama yaptı.

Muhtarlardan gelen talepler de ivedilikle yerine getirildi. Düzce Belediyesi’nin karla mücadeledeki başarılı çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Tuzlama çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmalarında 350 ton tuz kullanarak buzlanmaya karşı önlem alan Düzce Belediyesi, birçok noktada tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.