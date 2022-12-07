Gaziantep’in Karkamış ilçesine 16 gün önce düzenlenen roketli terör saldırısının izleri siliniyor. Karkamış’ta boş bir araziye saplanan patlamış roket, iş makinesi yardımıyla topraktan çıkartıldı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine 16 gün önce düzenlenen roketli terör saldırısının izleri siliniyor. Karkamış’ta boş bir araziye saplanan patlamış roket, iş makinesi yardımıyla topraktan çıkartıldı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 21 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı. Bir okul, 2 ev ve tırın hasar gördüğü saldırının ardından kentte terörün izleri tek tek siliniyor. Son olarak Hititler Bulvarı Etiler Mahallesi Kaplan Sokak’taki boş araziye düşen patlamış roket, geniş güvenlik tedbirleri arasında topraktan çıkarıldı.

Bomba imha uzmanları kontrolünde belediyeye ait bir kepçe yardımıyla çıkartılan roket, detaylı inceleme için bölgeden götürüldü.