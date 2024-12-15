Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe’deki söyleşi ve imza günlerine devam ediyor. Bu haftanın konuğu ’Azim ve Şans’ adlı kitabıyla, kariyer ve yaşam koçu Cem Akant oldu. Yurt içinde ve yurt dışında dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markalarında yöneticilik yapan Akant, deneyimlerini, hayatına dair bilinmeyenleri ve kitabında merak edilenleri okuyucularıyla paylaştı.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Sahilinde bulunan Beltaş Kitap Kafe’de kültürel ve eğitim odaklı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Özel sektörde uzun süre yöneticilik yapan aynı zamanda kariyer ve yaşam koçu Cem Akant, ‘Azim ve Şans’ adlı otobiyografi kitabının imza ve söyleşi günü, Beşiktaş Beltaş Kitap Kafe’de büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Sevenleri, dostları, iş arkadaşları ve ailesi Akant’ı yalnız bırakmadı.

“Unutmamak için de insanlara bir şeyler vermek lazım”

Azim ve Şans’ kitabının editörü Bahar Yaka, imza söyleşi gününde moderatör olarak yazara kitabına dair sorular sordu. Akant, kitap yazmayı yıllardır düşündüğü belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Resimler çekerdim çünkü amaç bir iz bırakmaktı herkesteki gibi. Bende de bir ölüm korkusu var. Bir gün bitecek korkusu var. Unutulmamak istiyorum. Unutmamak için de insanlara bir şeyler vermek lazım. O yüzden kitap yazmayı çok istiyordum. Ailem için yazmayı çok istiyordum. İnsanların hatalarımdan faydalanmasını istiyorum. Ben bazı hatalarımı şans eseri düzeltebildim. Şansın nasıl yakalanabileceğini onu nasıl elinde tutabileceğini anlatmaya çalıştım. Kitabın amacı buydu. Önce kendim ve ailem içindi sonra faydalanabilen okusun diye yazdım."

“Azim için kararlılık, dayanıklılık ve konsantrasyon çok önemli”

Akant, azim ve şansı şu ifadelerle tanımladı: “Şansa bir tohum diyebiliriz. Azim de o toprağı sulamak, hazırlamak hangi taraftan güneşin geleceğini planlayıp koymak. İkisinin birleştiği zaman o tohum yeşeriyor, o fırsat yakalanıyor ve başarıya ulaşılıyor. İkisi birden lazım diye düşünüyorum. Azim için kararlılık, dayanıklılık ve konsantrasyon çok önemli. Şans aslında bir fırsat ve fırsatı yakalamanız gerekiyor. Şans, fırsatla çalışmanın buluştuğu yer. Benim yazdığım şans daha çok Türkçede talihe benziyor. Kimisi ne şanslı diyoruz ama onlar şansı yakalayabiliyorlar. Fark edebiliyorlar, görüyorlar ve çağırıyorlar. Geldiği zaman şansı tutuyorlar. Kitabımdan örnek vermek gerekirse, ben karımı 44 yıl 45 yıl önce kapalı çarşının girişinde 7 tane Fransız kızıyla beraber buldum. Bu bir şanstı. O Fransa’da, ben buradayım. Diyelim ben azim göstererek, Almanca öğrenmemiş olsaydım, dili bilmeseydim konuşamayacaktım eşimle. Bir burs kazanıp onun verdiği hevesle yurt dışına çıkmasaydım yine buluşamayacaktım. Birçok şeyin buluşmasıyla en sonunda başarı diyebileceğim şekilde biz hayatımızı birleştirdik. İkisi birlikte ‘Azim ve Şans’ birbirlerini örtüyor."

Etkinlik sonrası Beşiktaş Belediyesi tarafından Cem Akant adına TEMA Vakfı’na bağışlanan fidan plaketleri takdim edildi. Ardından konukların katılımcıların kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.