Kariyer Merkezine başvuranlardan bin 384’ü kadın, 3 bin 195’i erkek olmak üzere bugüne kadar toplam 4 bin 579 vatandaş iş sahibi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin öncülük ettiği ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’nin, turizm alanında gerçekleştirdiği mesleki eğitime katılan ve Kariyer Merkezinin iş birlikçisi olduğu özel bir otelde eğitim gören Serhat Laşer Can Duman, Mert Üstün ve Tuğçe Büte, eğitim aldıkları otelde iş imkanı buldu. Servis elemanı sertifikasyon programına katılan ve şu anda otelde garson olarak görev alan 19 yaşındaki Mert Üstün, Kariyer Merkezine başvurma sürecini anlatarak, “Ekim ayında instagramdan bir etkinlik olduğunu gördüm. Mersin Kariyer Merkezinin ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’, programına başvurdum. Aslında çok beklentim yoktu, çünkü çok başvuru olmuştu. Fakat sonrasında programa seçildiğimi öğrendim” dedi.

Eğitimin hemen ardından mülakata çağırıldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Üstün, “Otelde 192 saatlik bir eğitim aldık. Eğitim bittikten sonra, bizlere istihdam sağlanacağı söylendi. Bir mülakat gerçekleştirdik. Mülakattan sonra bizlere istihdam sağlandı. Ben ve birkaç arkadaşım, şu an otelde çalışmaktayız. Burada birçok yeni insanla tanıştım. Aynı zamanda buraya gelen turistler ve misafirlerle sohbet imkânım oldu. Eğitimden aldıklarımın yanında, birçok şey öğrenmeye de devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projeyle iş hayatına 1-0 önde başladığını vurgulayan Üstün, “Gerçekten bana istihdam konusunda çok büyük bir fayda sağladı. Servis komisi eğitiminin dışında, yine aynı şekilde kat hizmetleri gibi birçok eğitim veriliyor. Kariyer Merkezinin verdiği bu eğitimlerin faydalı olduğunu, gerçekten takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesine ve Kariyer Merkezine çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok büyük katkılar sağladı” diye konuştu.

Aynı otelde garson olarak çalışan Serhat Laşer Can Duman ise Kariyer Merkezinin kendilerine büyük fayda sağladığını ve aldıkları donanımlı eğitim sayesinde kolayca iş bulabildiklerini vurgulayarak, “Yaklaşık 2 ay süren bir eğitim aldık. Bu süreçte Kariyer Merkezi bize çok yardımcı oldu. Şu çalıştığımız otelde eğitimimizi aldık. Çok donanımlı bir eğitim aldık. Kurs bitiminde burada bir görüşme sağladık ve yaklaşık 2 gün sonra işe başladık. Aldığımız kursun bize çok büyük faydaları oldu. Burada önde başladık diyebilirim” dedi.

Otelde kat görevlisi olarak görev yapan Tuğçe Büte de projeyi sosyal medyadan gördüğünü ve iş bulabilmek umuduyla hemen başvuru yaptığını, aldığı eğitim sonucunda da hızlıca iş bulabildiğini belirtti.