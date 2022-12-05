Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerine yönelik “Yeni Nesil Mentorluk Projesi”ni hayata geçirdi.

Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Toros Üniversitesi işbirliğinde başlayan Yeni Nesil Mentorluk Projesi’yle üniversiteliler, kurumsal markalar ve profesyonel yöneticilerle buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Çağ Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi Eda Kayhan ve üniversiteli öğrenciler katılım sağladı.

Yeni Nesil Mentorluk Programı, kurumsal markaların geleneksel yönetim anlayışlarına genç bakış açısı sağlıyor. İnsan kaynakları yönetimi açısından da kuşaklar arası etkileşimi artırması hedeflenen proje, firmaların kurumsallaşma yolculuğuna destek sunacak.

Migros Doğu Akdeniz Bölgesi İnsan Kaynakları Müdürü Koray Özdemir, İnsan Kaynakları Yöneticisi Fırat Çetin, Eğitim Departmanı Yöneticisi Hasan Dedekargınoğlu, Migros Mersin Bölge Satış Müdürü Fuat Şahin’in konuk olduğu ilk programda, gençlere yönelik iş ve staj fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kariyer Merkezi, Yeni Nesil Mentorluk Programıyla, üniversitelileri gruplar halinde kurumsal marka ve profesyonel yöneticilerle buluşturmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, iş gücü piyasasının tüm taraflarına hitap edecek projelere imza attıklarının altını çizerek, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik “Kariyer Günleri, Kariyer Fırsatları, Networking Çalışmaları, İş Arama Becerileri Eğitimleri” gibi birçok çalışmayla, üniversitelilerin kariyer yolculuklarına destek olduklarını belirtti. Özada, “Kariyer Merkezi olarak dört üniversite işbirliğinde, ayda bir kere kurumsal firmalarla buluşma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimizin, geleceğin iş dünyası hakkında bilgi sahibi olması için çok önem verdiğimiz bu programda, özellikle firmaların da yeni nesli anlamasını hedefliyoruz” dedi

Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Profesör Doktor İlhan Ege, “Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile ilgili ortak çalışmalar yapıyoruz ve öğrencilerimiz bu etkinliklere katılıyor. Bugün de yine öğrencilerimizle önemli bir etkinliğe katılıyoruz. Umarım öğrencilerimize bu etkinlik faydalı olacaktır” dedi.

Migros'un Doğu Akdeniz İnsan Kaynakları Bölge Müdürü Koray Özdemir, “İnsana yatırım yapan firmaların kazandığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bugün de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin koordinasyonunda, ilimizdeki üniversitelerin öğrencileriyle, Yeni Nesil Mentorluk uygulamasında buluşuyoruz” dedi.

Çağ Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Eda Kayhan, şimdiye kadar Kariyer Merkezi ile birlikte birçok programa ve projeye imza attıklarını ifade ederek, “Bu projelerle birlikte, şehrimizdeki birçok gence iş olanağı sağlayacağımızı ve yetkinliklerini daha da geliştireceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencisi Zahide Koca, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ne, birçok kurumsal firmayla öğrencileri bir araya getirip, bizlere bu imkanları sunduğu için teşekkürler” dedi.

Toros Üniversitesi öğrenci konseyi başkanlığı yapan psikoloji son sınıf öğrencisi İsmail Aslan, “Yeni Nesil Mentorluk çalışması adı altında, 25 kişilik bir öğrenci grubumuzla birlikteyiz. Öğrencilerin aklındaki soruları cevaplandırarak, aklımızdaki soru işaretlerine cevap bulabileceğiz. Bu sayede iş gelişiminde veya yöneleceğimiz alanda, kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyorum” dedi.