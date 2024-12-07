Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ’Geleceğe Hazır Nesiller: Genç İstihdamın Yol Haritası’ paneli düzenledi. Panelde, kariyer planlaması ve iş arama yöntemleri üzerine bilgiler paylaşıldı.

Akademik takvimin başlamasıyla Mersin’de bulunan üniversitelerde stant çalışması yaparak öğrencilere yönelik kurumsal hizmetlerin tanıtımını gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, bunun yanı sıra üniversiteler tarafından düzenlenen ’Kariyer Günleri’ etkinliklerine katılım sağlıyor. Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği panellerle de üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarına destek sunuyor. Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu koordinasyonunda ’Geleceğe Hazır Nesiller: Genç İstihdamın Yol Haritası’ paneli, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada moderatörlüğünde düzenlendi. Panelde, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğine katkı sunacak ’kariyer planlamanın önemi, dijital iş arama kanalları, linkedIn kullanımı, mentorluk, dijital özgeçmiş oluşturma, online mülakat teknikleri’ gibi konularda deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Ayrıca panele katılım sağlayan firmaların iş ve staj imkanları üniversite öğrencileri ile paylaşılırken, panel sonunda öğrencilerin soruları uzmanlar tarafından cevaplandı.

"Kampüs MERSİN ve Garaj MERSİN projelerini hayata geçireceğiz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, öğrenci kulüpleri tarafından tasarlanan panele öğrencilerin yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarını en doğru şekilde yapmalarını sağlamak üzere, Kariyer Merkezi olarak birçok hizmet sunduklarını belirten Özada, 2025 döneminde de üniversite öğrencilerine yönelik Kampüs MERSİN ve Garaj MERSİN projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Özada, özellikle kurumsal marka ve profesyonel yöneticilerin üniversite öğrencileri ile buluşmasının, öğrencilerin network kurması ve kurumsal firmaların kariyer fırsatlarını ilk elden öğrenmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.