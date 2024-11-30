Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlere doğru meslek seçimlerinin önemini anlatarak, geleceğin profesyonellerine rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kariyer Merkezi yetkilileri, ’Doğru Kariyer Planlama Nasıl Yapılır?’ etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Kariyer Merkezi’nin gençlere sunduğu rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kariyer yolculuklarında daha bilinçli ve donanımlı bireyler olarak ilerlemelerine katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, gençlerin geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmayı sürdürürken, Bahçeşehir Koleji’nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte öğrencilerle buluşan Kariyer Merkezi danışmanlarından Rukiye Günay Oğuz, sunum gerçekleştirdi. Kariyer planlamasının önemi ve aşamaları, doğru meslek seçimi, yanlış meslek seçiminin olumsuz etkileri gibi konuların ele alındığı etkinlikte, öğrenciler kariyer yolculuklarının temel taşlarını oluşturan bilgilerle buluşarak, potansiyellerini daha iyi keşfetme imkanı buldu.

"Meslek seçimi, gençlerin geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan biridir"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, doğru meslek seçiminin, gençlerin geleceğini şekillendiren en önemli kararlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin doğru meslek seçimleri yaparak kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olmaları kritik önem taşıyor. Kariyer Merkezi olarak, bu süreçte rehberlik sunmaya ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Pandemiyle birlikte iş dünyasının büyük bir dijital dönüşüm süreci yaşadığını hatırlatan Özada, geleceğin mesleklerinin de bu kapsamda yeniden şekillendiğine dikkat çekti. Bu dönüşümde iş dünyasının beklediği yetkinliklerin değiştiğini ifade eden Özada, gençlerin öğrencilik dönemlerinde bu farkındalığa sahip olmaları için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.