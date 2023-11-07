Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Merkezi, özel bir üniversitenin 18. Kariyer Festivali’nde stant açarak öğrencilere yönelik hizmetlerini tanıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, 3 gün boyunca gerçekleştirilen Kariyer Festivali hakkında bilgi vererek, “Kariyer Merkezinin kurulduğu ilk günden itibaren en önemli hedef kitlelerimizden biri olan üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirmek üzere çalışıyoruz. İlimizde bulunan dört üniversiteyle de iş birliklerimiz en üst seviyede. Bugüne kadar yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler, deneyim paylaşımı ve kariyer günleri gibi etkinliklerle iş birliği yaptığımız üniversitelerimizle, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. İnsan Kaynakları Zirvesinde de iş birliği sağladık” dedi.

Özada, Kariyer Merkezi hizmetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından fuar ve kariyer günleri gibi etkinliklere önem verdiklerinin de altını çizdi.

Kariyer Festivalinde öğrenciler Kariyer Merkezi standına yoğun ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bir ekmek bir çorba aracı da fuar da öğrencilere çorba ikram etti.