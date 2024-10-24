Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, öğrencileri iş dünyasına hazırlamaya devam ediyor. Kariyer Merkezi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi’ndeki çeşitli toplulukların başkanları ve üyeleriyle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi, iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Kentteki 4 üniversitenin hem kariyer merkezleriyle, hem de topluluklarıyla düzenli olarak bir araya gelen Kariyer Merkezi, çeşitli etkinliklerle gençleri iş dünyasına hazırlıyor. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Mersin Üniversitesi ve Toros Üniversitesi’ndeki çeşitli toplulukların başkanları ve üyeleri bir araya geldi.

"Networking çalışmalarına önem veriyoruz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kentteki 4 üniversite ve topluluklarla iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Gençlerle gerçekleştirdikleri çalışmalarda; seminerler, teknik geziler, toplantılar ve etkinlikler gibi birçok noktada iş birliği yaptıklarını ve destek sunduklarını belirten Özada, "Daha üniversite hayatındayken öğrencilerin iş dünyasını tanımaları amacıyla, networking çalışmalarına önem veriyoruz. Kendi mesleklerinin iş dünyasındaki karşılığı nedir? Meslekte çalışabilmeleri için hangi kriterlere sahip olmaları gerekiyor? CV oluşturma, mülakat teknikleri, linkedin kullanımı, dijital iş arama kanalları gibi birçok noktada farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Gençlerin değişen dünyaya ayak uydurmasını sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz"

Toplantıda, geçmiş dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında değerlendirme yaptıklarını vurgulayan Özada, "2023’te ‘Sektörlerin Geleceği Zirvesi’ni başlatmıştık. Buna devam etme kararı aldık. Diğer taraftan mentorluk faaliyetine önem veriyoruz. Çünkü iş dünyasındaki profesyonel yöneticilerle tanışmalarını sağlamak çok önemli. Bu dönem olabildiği kadar, firmalarla öğrencilerimizi aracısız şekilde buluşturacak etkinlikler bizim için önemli olacak. Dünya değişiyor. Gençlerin daha üniversite hayatındayken, değişen dünyaya ayak uydurmasını sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"Kariyer Merkezi, ciddi bir network imkanı sağlıyor"

Mersin Üniversitesi Kamu Denetçiliği Topluluğu Başkanı Kahraman Yıldırım da bir yıldır Kariyer Merkezi ile iş birliği halinde olduklarını belirterek, "Yaptığımız etkinliklerde, Kariyer Merkezi’ni bir nevi sponsormuş gibi kullanabiliyoruz. Çünkü her zaman arkamızı yaslayabildiğimiz, ciddi bir belediye gücü, ciddi bir ulaşım gücü ve ciddi bir iş gücü katıyor bizlere" dedi.

Geçen sene Kariyer Merkezi’nin birçok etkinliğine katıldığını ifade eden Yıldırım, "İstanbul’dan geliyorum. Böyle fırsatların genellikle İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da olduğunu düşünürdük. Burada Kariyer Merkezi’ne dahil olduğumda gördüm ki, ciddi bir network imkanı sağlıyor. Çevremizi genişletebiliyoruz. Mezun olduğumda, topluluktan ve üniversiteden tüm bağlantımı kestiğimde, yine burası sayesinde kazanmış olduğum networkle bir şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

"İşe alım yapacak firmalarla görüşme içerisindeyim"

Toros Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Verimlilik Topluluğu Başkanı Rojinda Demir ise hem Büyükşehir Belediyesinin hem de Kariyer Merkezi’nin öğrencilere destek verdiğini ifade ederek, "Mersin’de öğrencilere hizmet çok üst seviyede. Mezun olmama çok az bir süre kaldı. Kariyer Merkezi sayesinde, şu anda işe alım yapacak firmalarla görüşme içerisindeyim" dedi.

Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu Başkanı Selin Apak da Kariyer Merkezi’nde sunulan hizmet ve desteklerden bahsederek, bu açından kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirdi.