Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince gerçekleştirilen projeler çerçevesinde lojistik kursuna devam eden gençler, serbest bölgesinde incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince gerçekleştirilen projeler çerçevesinde lojistik kursuna devam eden gençler, serbest bölgesinde incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin öncülüğünde hayata geçirilen ’Yetenek Dönüşüm Projesi’, iş arayanlara, öğrencilere ve gençlere ‘Mesleki Eğitim, Kariyer Rehberliği ve İş Arama Danışmanlığı’ hizmetlerini bir paket olarak sunuyor. Projede mesleki sertifikasyonun yanında, özgeçmiş oluşturma, mülakat simülasyonları, işverenlerle networking ve firmalara teknik gezi gibi programlar düzenleniyor.

Kariyer Merkezi, işgücü piyasasının nabzını tutuyor

Kariyer Merkezi, ’Yetenek Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde işgücü piyasasında yer alan firma ve kurumların personel ihtiyaç analizlerine uygun mesleklerde mesleki eğitimler açarken, kursiyerlere sunulan iş arama becerileri eğitimleriyle de istihdam edilebilirliklerinin artması hedefleniyor.

Lojistik elemanları yetişiyor

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, birçok alanda mesleki eğitimler düzenlediklerini, lojistik elemanı kursu için Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ve Toros Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Özada, proje çerçevesinde lojistik elemanı kursiyerleri ile profesyonel yöneticileri sık sık bir araya getirmelerinin ve firmalara düzenlenen teknik gezilerin öneminin altını çizdi. Mersin Serbest Bölgesinin hem kent hem de ülke ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özada, kursiyerlerin bu tür teknik gezilerle kursta öğrendikleri teorik bilgileri, sahada uygulanış biçimleri ile desteklediklerini söyledi.

Mersin Serbest Bölge yetkilileri tarafından üretim alanları, ticaret hacmi, firmalar hakkında yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından, Mersin Limanı ve firma ziyaretleri sonrasında da teknik gezi gerçekleştirildi.