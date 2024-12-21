Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ’İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ toplandı. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının eğitim ve toplantı ihtiyaçlarına yönelik Kampüs Mersin ile gençlerin girişimcilik ruhunu destekleyecek, kariyer planlaması yapabileceği Garaj Mersin projelerinin Türkiye’de model olacağını söyledi.

Kariyer Merkezi başarılı projelerine devam ediyor. İş dünyasının ihtiyaçlarına uygun programları tasarlamak ve kurumlar arası iş birliğine dayalı projeleri hayata geçirmek amacıyla 2019 döneminin sonunda kurulan Kariyer Merkezi ’İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi. İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Toplantısına kamu kurumları, üniversiteler, odalar, birlikler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından geniş katılım sağlandı.

"Kariyer Merkezi Mersin’e katkı sağlıyor"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, yaptığı açılış konuşmasında, Kariyer Merkezi’nin iş dünyasıyla yaptığı iş birliklerinin ve üretilen projelerin Mersin’e katkı sağladığını ifade etti. İş dünyası açısından Kariyer Merkezi’nin gelecekte neler yapacağını anlatmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Gündeş, Kariyer Merkezi’nin İş dünyası ile kendini iş yaşamına katmak isteyen gençleri buluşturma noktasında hazırlıklar yaptığını kaydetti. Kente yapılan yatırımlar sayesinde Mersin’in Marmara Havzası konumuna yükseleceğini vurgulayan Gündeş, "Muzu, 8 günde Ukrayna’ya gönderen bir üretici 8 saatte gönderebilecek. Bu da tarıma dayalı sanayinin gelişmesini, sertifikasyona geçişi beraberinde getirecek. Aynı zamanda iş imkanlarını artıracak. Buraya yatırım yapan sektörlere de ara eleman açısından hazır bir veri bankası sunulmuş olacak" dedi.

"20 binden fazla kişiye ulaşıldı"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, açılış konuşmasının ardından 2024 döneminde yapılan çalışmalar, Kariyer Merkezi istatistikleri ve 2025 dönemi projeleri konusunda sunum gerçekleştirdi. Özada, 48 binden fazla kayıtlı adaydan yüzde 70’ine rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri kapsamında geri dönüş sağladıklarını belirtti. Özada, 450 mülakat simülasyonu programı kapsamında 18 bin 400 kişinin mülakat deneyimi kazanırken; iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik eğitim ve etkinliklerle bugüne kadar 20 binden fazla kişiye ulaşıldığını kaydetti.

"300’den fazla meslekte çalışma yapıldı"

Kariyer Merkezi olarak 400’den fazla farklı firma ile 300’den farklı meslekte açık iş talepleri üzerinde çalışma yaptıklarını ifade eden Özada, tekniker, teknisyen, kaynakçı, elektrikçi gibi ara elaman, mühendis, finans muhasebe, satış ve pazarlama, şoför, beden işçisi, idari destek elemanı, güvenlik görevlisi ve turizm sektörüne yönelik mesleklerde ihtiyaçların öne çıktığını belirtti.

"Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri Türkiye’de model olacak"

Kurumlar arası iş birliğine dayalı başarılı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özada, 2025 döneminde de ’Kariyer Portalı’, ’Dijital Gençler Geliyor’, ’STK’lar Kampüste’, ’Garaj Mersin’ ve ’Kampüs Mersin’ projelerini öncelediklerini söyledi. Özada, özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının eğitim ve toplantı ihtiyaçlarına yönelik Kampüs Mersin ve gençlerin girişimcilik ruhunu destekleyecek, kariyer planlaması yapabileceği Garaj Mersin projelerinin Türkiye’de model olacağının altını çizdi.

"10 kurumla başladığımız süreçte 51 kurum ve kuruluşa ulaştık"

Kariyer Merkezi olarak ilk hedeflerinin sahanın talebine uygun ve kaliteli hizmetleri hayata geçirmek olduğunu dile getiren Özada, şöyle konuştu:

"10 kurumla başladığımız süreçte 2024 sonu itibariyle 51 kurum ve kuruluşa ulaştık. Burada olabildiği kadar iş dünyasını temsil eden kamu kuruluşları, odalar, birlikler, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek ortak projelere imza atan bir kurul anlayışıyla bu platformu kurduk. Çok fazla iş birliği yaptık ve önümüzdeki süreçte Garaj Mersin ve Kampüs Mersin adı altında çok önemli iki projemiz hayata geçecek. Elimizden geldiği kadar Mersin iş dünyasına, iş arayanlara, gençlere, üniversitelilere, yeni mezunlara, işverenlere, STK’lara hizmet eden bir Kariyer Merkezi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İş dünyasından destek

Toros Üniversite Öğretim Üyesi Selin Dr. Saraç Güleryüz de Kariyer Merkezi ile projeler noktasında sık sık iş birliği yaptıklarını ifade etti. Güleryüz, "Öğrenciler bu çetin yarış içerisinde kendini nereye konumlandıracağını çok bilemiyor. Biz hem aday mezunlarımızı, hem de iş sektörünü bir araya getiriyoruz. Hem sektörün ne gibi talepleri olduğunu, hem de öğrencilerin bu duruma kendilerini nasıl hazırlaması gerektiğini anlatıyoruz. Çok geç olmadan herkes konumunu almış oluyor" diye konuştu.

TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş ise toplantıların her zaman kente değer katarak ilerlediğini kaydetti. Kuş, "Mavi ve beyaz yakalılar hem çalışmak hem güzel maaş almak hem de bir sosyal çevrede yaşamak istiyorlardı. Vahap Başkana bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şehir olma yolunda çok güzel aşamalar kaydetti" dedi.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nevaf Kılıç da Mersin’de özellikle Kariyer Merkezi’nin son birkaç yıldır çok güzel çalışma ve projelere imza attığını belirtti. Kılıç, "Bundan sonraki süreçte Mersin’e yatırımcı getirme konusunda kentteki iş dünyasını diğer ülkelere götürme ve şehrin tanıtımını dört kıtada yapma konusunda bizim desteklerimiz olacak" diye konuştu.