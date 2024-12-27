Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, öğrencilere yönelik hizmetlerini tanıtmaya devam ediyor. Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’nda stant açan Kariyer Merkezi, öğrencilerden ilgisiyle karşılaştı.

Kariyer Merkezi, öğrencilere yönelik hizmetlerini tanıtmak amacıyla 9 üniversitenin desteğiyle Çukurova Üniversitesi’nde 23-24 Aralık’ta düzenlenen ‘Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’nda stant açtı. Öğrencilere yönelik kariyer planlama, mentorluk, etkili LinkedIn eğitimleri, mülakat simülasyonları, network çalışmaları, teknik geziler, CV oluşturma ve mülakat teknikleri, mesleki eğitimler gibi birçok hizmet programını tanıtan Kariyer Merkezi standı, öğrencilerin uğrak noktası oldu.

"Hizmetlerin sayısını her geçen gün artırıyoruz"

Çukurova Bölgesel Kariyer Günleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Kariyer Merkezi, ’İş Dünyası ve Networking’ konu başlıklı atölyesiyle dikkat çekti. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında; ’pandemi süreci, pandemi süreci sonrasında iş dünyasında yaşanan değişimler, Dünya Ekonomik Formu tarafından yayınlanan işlerin ve mesleklerin geleceği raporu, talebi azalacak olan meslekler, talebi artacak olan iş rolleri, global dünya ve Türkiye’de öne çıkan firmalar, etkili network kurmanın yolları’ konuları hakkında önemli bilgiler verildi.

İş dünyasının bütün bileşenlerine yönelik hizmetlerin sayısını her geçen gün artırarak çeşitlendirdiklerinin altını çizen Özada, özellikle işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hizmet modellerini tasarlayabilmek için saha ile iç içe olduklarını belirterek, fuar aracılığıyla Kariyer Merkezi hizmetlerini bölgede yer alan 10 üniversitenin öğrencileri ile paylaşmanın önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.