Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi’nde ‘Kariyer Günleri’ etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya’nın misafir olduğu etkinlikte, gençler ile tecrübe aktarımı ve kariyer konularına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından işletilen Talas Gençlik Merkezi’nde ‘Kariyer Günleri’ etkinliği gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya’nın misafir olduğu etkinlikte, gençler ile tecrübe aktarımı ve kariyer konularına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gençler ve öğrenciler ile bilgi ev görüş alışverişi çerçevesinde Talas Gençlik Merkezi’nde yapılan ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya katıldı. Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediyesi’nin yine gençlere yönelik etkinliklerinden olan Kariyer Günleri’nde gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Ayaydın beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, öğrencilere kariyerlerinde yardımcı olacak nasihatlerde bulunurken, tecrübe, bilgi ve görüşlerini de paylaştılar. Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek gençlerin eğitimi için tahsis ettiği tarihi bina olan Talas Gençlik Merkezi, onlarca öğrenciye hizmet verirken, Büyükşehir merkezin içerisini dolduran farkındalık etkinliklerini de gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Kariyer Günleri etkinliğine ev sahipliği yapan Talas Gençlik Merkezi, konuk ettiği öğrencilere eğitimci ve bürokratların tecrübeleri ile öğrencilerin kariyerlerinde lazım olacak bilgi ve görüşlerin iletilmesine aracı oldu. Merkezde gençlerle buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, gerek eğitim gerekse bürokrasi konusunda öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, sohbet ettiler. Bu imkânın öğrencilere sunulmasından ve eğitime verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Teltik ve Kaya, öğrencilere bu fırsattan istifade etmelerini önerdi.

Talas Gençlik Merkezi’nde eğitimci ve bürokratlarla buluşan öğrenciler ise merkezin faaliyetleri ve kendilerine sunulan hizmetler dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini sundular.