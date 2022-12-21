Eskişehir’in tanınmış firmalarından olan Donas Grup, Turizim Fakültesi 4. Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilere ücretsiz yemek ikramı yaptı.

Eskişehir’in tanınmış firmalarından olan Donas Grup, Turizim Fakültesi 4. Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilere ücretsiz yemek ikramı yaptı.

Anadolu Üniversitesi Turizim Fakültesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin yemek sponsorluğunu Donas Grup yaptı. Hazırlanan ikramlar öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Stant önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler sevdikleri lezzet ile buluştu.

Öğrencilerin gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren DNS Grup Kurumsal İletişim Sorumlusu Çisem Kavaklıoğlu, “Biz bugün bu etkinlikte Donas Grubu olarak yemek sponsorluğu yaptık. Etkinliğe gelen öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımında bulunduk. Öğrenciler sağolsunlar çok fazla ilgi gösterdiler. Hali hazırda sevdikleri bir ürünü okullarında onlar ile paylaşmak bizleri çok mutlu etti” dedi.