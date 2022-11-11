Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mart ayında ülke genelinde gerçekleştirilecek olan kariyer fuarlarına yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mart ayında ülke genelinde gerçekleştirilecek olan kariyer fuarlarına yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 15-16 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’23) ile birlikte 11 ayrı bölgede düzenlenecek olan fuarlara ev sahipliği yapacak üniversitelerin rektörleri ve ilgili birimlerin temsilcileriyle çevrim içi olarak bir araya gelinen toplantıda durum değerlendirilmesi yapıldı. Ev sahibi üniversiteler ile paydaş üniversitelerin temsilcileri ve bölgelerde bulunan kalkınma başkanlıkları ile ajansların yöneticileri yapmış oldukları çalışmalar ve fuara yönelik gerçekleştirilen hazırlıklar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla üniversitelerin, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen, Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek olan fuara yine Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını belirten Rektör Çomaklı, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarında önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda firma, kurum, kuruluş ve öğrenciyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bölgesel kariyer fuarlarının amacının; bilimsel bir tabanda öğrencilerin kendi özelliklerinin farkına varması, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmesi, yeni bir gelecek inşa edebilmeleri için fark oluşturacak kariyer projeleri üretebilmeleri olduğuna dikkat çeken Çomaklı, öğrencilerin iş dünyası ve akademik alandaki rol modeli olan profesyoneller, danışmanlar ve kariyer uzmanları ile etkileşimlerini sağlamak, iş dünyasını tanımak, firmaların staj ve iş olanaklarını onlara sunabilmek ve tecrübelerini paylaşabilecekleri ortamı oluşturabilmek için Atatürk Üniversitesinin tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi.

Program, iş paketlerinin planlanması ve gelecek toplantının takvimlendirilmesiyle sona erdi.