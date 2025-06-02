SUBÜ Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu’nun ÜNİDES kapsamında desteklenen ‘Kariyer Çadırları’ isimli projeleri çerçevesinde lise öğrencilerine üniversitenin bölüm ve programları tanıtıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Kariyer Çadırları’ projesini hayata geçirdi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen, proje yazarlığını Girişimci Mühendisler Topluluğu’nun, koordinatörlüğünü ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Tuana Özüm Öncü’nün üstlendiği proje ile lise öğrencilerinde kariyer bilinci ve farkındalığı oluşturmak amaçlandı.

Proje çerçevesinde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ve Serdivan Anadolu Lisesi’nde kariyer çadırları kuruldu. Çadırlarda lise öğrencilerine üniversite ve bölümler tanıtıldı. SUBÜ’nün Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü, Gemi İnşaatı Programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Tıbbi Dokümantasyon Programı, Moda Tasarımı Programı, Tekstil Teknolojisi Programı, Laboratuvar Teknolojisi Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Bulut Bilişim Operatörlüğü Programı ile Robotik ve Yapay Zeka Programı’nda eğitim gören öğrenciler; lise öğrencilerine bölümlerini tanıtarak gelecek hedeflerine yönelik fikir edinmeleri ve üniversite tercihlerinde karar vermelerini kolaylaştırmaları için katkı sağladı.