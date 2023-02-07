Ankara’dan Sakarya’nın Geyve ilçesine gelen ve kendisini terk eden eşi ile birlikte yaşayan erkek arkadaşına falçatayla saldırdığı esnada silahla vurularak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara’dan Sakarya’nın Geyve ilçesine gelen ve kendisini terk eden eşi ile birlikte yaşayan erkek arkadaşına falçatayla saldırdığı esnada silahla vurularak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 ay önce evini terk eden H.T., erkek arkadaşı B.A. ile Geyve ilçesinde yaşamaya başladı. Enver Tuna Ankara’dan, kendisini terk eden eşi H.T.’nin yaşadığı ilçeye geldi. Enver Tuna, eşi H.T. ile erkek arkadaşı B.A.’ya falçata ile saldırdı. Arbede esnasında B.A., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek Enver Tuna’yı yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enver Tuna ve eşi H.T., ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Bölgeden kaçan, aldığı falçata darbeleri ile yaralanan ve olaydan kısa bir süre sonra Pamukova ilçesinde polis ekiplerine teslim olan B.A., Pamukova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Ankara’dan, Sakarya’ya kendisini terk eden eşinin peşine gelen ve çıkan olay esnasında silahla vurularak ağır yaralanan Enver Tuna, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.