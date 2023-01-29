Eskişehir’de karısını öldüren ardından gittiği Bilecik’te bir oğlunu öldürüp diğerini de yaralayan 87 yaşındaki şahıs tutuklandı. Yaşlı adamın adliyeye getirildiğinde yaşından dolayı yürümekte zorluk çektiği ve bastonla ayakta durabilmesi gözlerden kaçmadı.

Eskişehir’de karısını öldüren ardından gittiği Bilecik’te bir oğlunu öldürüp diğerini de yaralayan 87 yaşındaki şahıs tutuklandı. Yaşlı adamın adliyeye getirildiğinde yaşından dolayı yürümekte zorluk çektiği ve bastonla ayakta durabilmesi gözlerden kaçmadı.

Olay, dün Eskişehir’in İnönü ve Bilecik’in Bozüyük ilçelerinde meydana geldi. İnönü’nün Erenköy Mahallesi’nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından gittiği Bozüyük’te oturan oğlu Erol Aslan’ı da evinde öldüren yaşlı adam, diğer oğlunu da bu eve çağırdı. Apartmanın girişinde diğer oğlu Osman Aslan’ı yaralayan Mehmet Aslan, daha sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Amirliğinde sorgusu tamamlanan 87 yaşındaki Mehmet Aslan Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yürümekte zorluk çekti

Öte yandan şahsın adliyeye getirildiğinde yaşından dolayı yürümekte zorluk çektiği ve bastonla ayakta durabilmesi gözlerden kaçmadı.