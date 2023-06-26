Denizli’nin Çivril ilçesinde mesaj attığı kadının kocası tarafından öldürülen şahsın, cinayet zanlısı ve tanıdıklarını sosyal medyadan tehdit ettiği ortaya çıktı.

Çivril ilçesine bağlı Haydan Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Ö., eşine mesaj atan Hüseyin Şahan’ın yaşadığı Savran Mahallesi’ne gitti. Hüseyin Şahan’ı yolda motosikletiyle ilerlerken fark eden Gökhan Ö., aracını üzerine sürdü. Şakan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan’ı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü. Gökhan Ö.’nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

İfade işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Gökhan Ö., ‘kasten adam öldürmek’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Hüseyin Şahan’ın ölmeden saatler önce, cinayet zanlısı Gökhan Ö. ve tanıdıklarını sosyal medya hesabından tehdit ettiği paylaşımları ortaya çıktı.